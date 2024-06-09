رئاسيًا: كسر الجليد وفتح قنوات التواصل

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لم تظهر اية مؤشرات ايجابية على صعيد محاولات حلحلة ازمة الملف الرئاسي، على الرغم من المبادرات الداخلية الناشطة والتدخلات الخارجية الاخيرة المتمثلة بتحرك الدوحة واللقاءات التي تجريها القيادة القطرية مع الاطراف السياسية اللبنانية.

وامس كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الديار» ان المسؤولين القطريين ركزوا في لقاءاتهم الاخيرة مع وفود لبنانية على فكرة كسر الجليد وفتح قنوات التواصل بين الاطراف والكتل السياسية كمعبر ضروري للدخول في بحث جدي بشأن مبادرة يعول عليها لانتخاب رئيس للجمهورية.

واضافت ان هذه اللقاءات الاخيرة في الدوحة لم تتطرق الى اسماء او مواصفات للرئيس او الى ما يسمى الخيار الثالث، وان الحديث تركز على امكانية اسقاط الفيتوات المتبادلة بين الاطراف اللبنانية وتفعيل لغة التشاور والمناقشات المباشرة بين جميع القوى السياسية بدلا من التمسك بالسقوف العالية وسياسة القطيعة في ما بينها.