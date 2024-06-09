رسائل ردع نارية لحزب الله

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في الجنوب اللبناني تصاعدت حدة المواجهات بعد ظهر امس بعد تراجعها النسبي اول امس واغارت مسيرة اسرائيلية على بلدة عيترون ما ادى الى استشهاد مدني واحد مقاتلي حزب الله. كما اغار الطيران الحربي على الخيام ومركبا دون وقوع ضحايا.

وكان القصف الاسرائيلي ادى صباحا الى نشوب حريق كبير قرب موقعين للجيش اللبناني واليونيفيل في اطراف ميس الجبل دون وقوع خسائر بشرية.

وفي اجواء هذا التصعيد برزت في الايام الماضية تطورات على صعيد رفع حزب الله وتيرة الردع في وجه العدو من خلال ادخال اسلحة جديدة في المعركة وتوسيع ورقعة استهدافاته في مناطق اكثر عمقا.

وقد اعترف جيش العدو امس بعد اكثر من 24 ساعة بالهجوم الذي نفذته مسيرة هجومية على قاعدة عسكرية في منطقة طبريا على بعد حوالي اربعين كيلومترا من الحدود اللبنانية، وقال ان القبة الحديدية فشلت في اعتراض الطائرة وان الجيش يجري تحقيقا حول هذا الامر.

وفي موازاة ذلك برز مؤخرا اعلان حزب الله اطلاق صواريخ دفاع جوي على طائرات حربية اسرائيلية فوق الجنوب، واجبارها على التراجع الى فلسطين المحتلة.

كما شهدت الايام الاخيرة ايضا عملية دقيقة جديدة باستهداف احدى منصات القبة الحديدية بشكل مباشر في ثكنة رامون نفتالي ما ادى الى تدميرها.

وشكلت هذه العمليات والتطور في وتيرة ضربات حزب الله لجيش العدو رسائل نارية مباشرة في مواجهة تهديدات قادة العدو بتوسيع الحرب ضد لبنان.

وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش قال في هذا المجال ان العمليات التي ادخلت فيها المقاومة قدرات وأسلحة ورسائل جديدة تشكل عنصرا لردع العدو من شانها ان تثنيه عن المغامرة بحرب واسعة.