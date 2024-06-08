المقاومة: استهداف مبنى تابع للإستخبارات العسكرية في ثكنة مسكاف عام وتدميره واشتعال النيران فيه

A + A -

أصدرت "المقاومة الاسلامية" بيانا جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون مما أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 مبنى تابع للإستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيلٍ وجريح".