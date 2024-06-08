المقاومة: استهداف مبنى تابع للإستخبارات العسكرية في ثكنة مسكاف عام وتدميره واشتعال النيران فيه

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أصدرت "المقاومة الاسلامية" بيانا جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون مما أدى إلى استشهاد مواطنين وجرح آخرين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 8-6-2024 مبنى تابع للإستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيلٍ وجريح".