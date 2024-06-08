غادة شريم: التغيير الحقيقي يكون بمناصرة الحق مهما كان من يسعى اليه

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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم: "في جولة سريعة على تصاريح نواب التغيير يتبين ان معظمهم تجاهل كليا ما يحصل في العدلية من تصد للقضاة الذين يتجرأون على فتح ملفات مالية تهم المواطنين الذين فقدوا جنى عمرهم في اكبر سرقة يتعرض لها شعب في العصر الحديث!

هؤلاء النواب ليسوا الوحيدين الذين تجاهلوا الموضوع طبعا ولكنهم الوحيدون الذين وعدوا جمهورهم بنهج مختلف وبقول الحقيقة مهما تكن مرة ، ان التغيير الحقيقي يكون بمناصرة الحق مهما كان من يسعى اليه حتى ولو كان مدعوما من الخصوم، الحق مطلق ولايحتمل التأويل !!!!"