تدابير سير في شارع مار الياس-بيروت!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنه ولمناسبة إقامة مهرجان في شارع مار الياس - بيروت، يومَي السبت والأحد 08و09-06-2024، ستتخذ تدابير السير التالية:



أولاً: إقفال الشارع المذكور من بعد ثكنة الحلو – تقاطع فرنسبنك حتى تقاطع الجزائر الاستقلال قرب محلات "إلسا" للشوكولا، اعتباراً من الساعة 16،00 من تاريخ 08-06-2024 ولغاية منتصف ليل الأحد 09-6-2024.



ثانياً: منع وقوف السيارات في المكان المذكور أعلاه وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية.



وطلبت القوى الامنية من المواطنين اخذ العلم، وعدم سلوك منطقة الإحتفال والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.