نتنياهو: لن نهدأ حتى نكمل المهمة ونعيد جميع الرهائن

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل “لا تستسلم للإرهاب وإنها تعمل “بإبداع وشجاعة” لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة”.

وأضاف نتنياهو: “نحن ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضا. لن نهدأ حتى نكمل المهمة ونعيد جميع الرهائن إلى وطنهم، سواء الأحياء منهم أو الأموات”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم نوعا، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “فرحة كبيرة والقلب ينفجر بالسعادة. عاد الرهائن إلى منازلهم لأحبائهم الذين كانوا ينتظرون ليلا ونهارا. سنواصل معا لإعادتهم جميعا. شكرا وكل الاحترام لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك الذين يخاطرون بحياتهم من أجل أقدس قضية على الإطلاق”.