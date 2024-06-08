تيمور جنبلاط: لمواصلة الجهود بحثا عن صيغة مشتركة تنهي الفراغ الرئاسي

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أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط "مواصلة جولة المشاورات التي كان بدأها اللقاء الديمقراطي مع الكتل النيابية، لأن المسؤولية الوطنية تقتضي عدم التخلّي عن التواصل والتشاور، لتضافر الجهود وملاقاة أصدقاء لبنان، بما يؤدي إلى تعزيز دور الدولة وانتظام عمل المؤسسات والوصول الى التسوية المطلوبة، لإتمام استحقاق الانتخابات الرئاسية، كي لا نبقى في الدائرة المفرغة".

وشدد جنبلاط على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة، على أن "التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه لبنان، والخطر الداهم باحتمال اقدام اسرائيل على مغامرة توسيع الحرب، من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل، ويجب التحسب لمواجهتها داخليا بالحفاظ على الوحدة الوطنية".

واستغرب من جهة ثانية، "الحملات العنصرية التي تستهدف النازحين السوريين، وخاصة تلك التي ترفض تعليم الاطفال"، داعيا في هذا المجال إلى "معالجة الأمر ضمن التوصيات التي أقرها مجلس النواب والاخذ ببنود الورقة التي أعدها الحزب التقدمي الإشتراكي في هذا الصدد، بعيدا عن التحريض".

لقاءات

وكان لجنبلاط سلسلة لقاءات مع وفود مناطقية، بحضور النواب: هادي ابو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ ووائل ابو فاعور وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، من ضمنها، مع مستشار الشؤون السياسية في سفارة باكستان في بيروت ودمشق أصف اكرم نون الذي حضر الى المختارة مع وفد.

كما التقى وفدا كبيرا من منطقة الكسارة قضاء زحلة مع راهبات من المنطقة وضم ايضا ادارة وطلاب ثانوية مار يوسف الانطونية برئاسة الاخت رولا كرم، وايضا الشيخين الدكتور وجدي الجردي وكامل العريضي، اللذين قدما له الجزء الخامس من كتاب "سلسلة مناقب الاعيان" للمؤلف المرحوم الشيخ ابو صالح فرحات العريضي وتبويب الشيخ الدكتور الجردي. وقد استذكر جنبلاط في هذا المجال مسيرة المرحوم الشيخ فرحان العريضي "ومواقفه المعتدلة والوفاقية تجاه ابناء الجبل". كذلك التقى وفدا من كلية الدعوة الاسلامية في لبنان ضم الشيخين محمد دلال ووليد شحادة.

وتلقى جنبلاط درعا تقديرية من شركة happy zone لدعمه نشاط wonder land الذي أقامته الشركة، بالتعاون مع جمعية الكشاف التقدمي في المدينة الكشفية-عين زحلتا.

كما التقى وفودا أهلية عدة، تقدمها مشايخ وفاعليات، من نيحا والباروك ومعاصر الشوف ومجدليا وحارة جندل والورهانية ومجدلبعنا وعين دارة ومرستي.

والتقى أيضا وفد ادارة جمعية إسهام لصندوق دعم المريض، خلية مزرعة الشوف في منظمة الشباب التقدمي، ووفودا بلدية من اقضية الشوف وعاليه والمتن بحثت معه بقضايا حياتية وانمائية، وتلقى سلسلة من المراجعات حول حاجات القرى الملحّة.