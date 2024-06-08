لودريان حمل موضوع لبنان الى الفاتيكان!

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أعلن الموفد الفرنسي جان ايف لودريان أنه زار الفاتيكان يوم أمس.



وقال عبر حسابه على منصة "اكس": "كنت في الفاتيكان يوم أمس كمبعوث شخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية لمناقشة موضوع لبنان مع الكاردينال بارولين، وزير خارجية الكرسي الرسولي ومع المونسنيور بول ريتشارد غالاغير، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول".