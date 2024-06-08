" من أجل ضمان حياة كريمة"... طلب من كركي!

A + A -

ناشد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، الجهات المعنيّة العمل على الإسراع بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الإجتماعية، من أجل "ضمان حياة كريمة لمن أفنى عمره في الخدمة والعمل وتكون هذه المرحلة بحق عمر الراحة والأمان".

كلام كركي جاء خلال مشاركته في ورشة تفكير ونقاش من تنظيم مركز تمّوز للدراسات والتكوين على المواطنيّة بالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، تحت عنوان "العمر الثالث: كبار السنّ في لبنان: "عمر الراحة والأمان أم عمر الأزمات والنسيان".

وعرض كركي الدور الأساسي الذي يلعبه الضمان الإجتماعي في رعاية المسنّين والتقديمات التي يوفّرها الصندوق لهذه الفئة العمريّة المضحيّة الكادحة، وذلك بمشاركة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجّار ورئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب بلال عبدالله.