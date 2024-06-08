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انخفاض بالحرارة.. إليكم طقس الـweekend!

8
JUNE
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية، ورياح ناشطة مع استمرار لتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، مع ظهور طبقة من الغبار في الأجواء على مستوى ارتفاع 800 متر وما دون مصحوبة مع نسبة رطوبة مرتفعة فوق المناطق الساحلية نتيجة الانقلاب الحراري (inversion)، وبالتالي زيادة الشعور بالحر وذلك حتى نهار الاحد، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.
تحذير: من خطر التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة وضرورة الاكثار من شرب المياه كما نحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية.

- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل و ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها في الداخل. وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات متوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.
الأحد:غائم جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية، ورياح ناشطة مع استمرار لتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل    ودون تعديل على الجبال كما تنشط الرياح احيانا مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة .
الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل واستمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة و رؤية سيئة .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من  22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 31 درجة، في الداخل من 21 الى 36 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا ، سرعتها بين 8و 25 كم/س.

- الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 75  % 100 .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء:  27 درجة.

- الضغط الجوي:  754 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:  05,27    ساعة غروب الشمس:   19,47 .

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