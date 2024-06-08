قصف لبلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة وحريق في موقعي الجيش واليونيفيل قبالة مستعمرة المنارة!

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بتعرض بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة لقصف مدفعي عنيف من مواقع العدو داخل فلسطين المحتلة. كما يقوم جنود العدو المتمركزون داخل موقعي العباد والمنارة بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على احياء ومنازل بلدة حولا.

كما أفادت مندوبتنا باندلاع حريق كبير في موقعي الجيش اللبناني واليونيفيل (الكتيبة النيبالية) قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الازرق، وتوجهت فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) والدفاع المدني اللبناني وآليات تابعة لليونيفيل للعمل على اخماد الحريق.