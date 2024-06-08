أبو زيد: ألف تحية إلى اهلنا في القرى الصامدة مع أملنا بانتهاء الكابوس عاجلاً وعودة الأمان!

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كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس وقال: "تمادي العدو الاسرائيلي في إشعال الحرائق في القرى الحدودية واستخدام القذائف الفوسفورية المحرّمة دولياً يؤدي إلى خسائر فادحة في الأحراج وأشجار الزيتون المعمّرة ويلحق الضرر الكبير بالتربة الزراعية…"

وأضاف: "إن هذا الفعل الشنيع مُدان بأشد العبارات وهو يعبّر عن مدى عدوانية هذا الجيش."

وأكمل: "واعتماده سياسة الأرض المحروقة ضد قرى جنوبية آمنة بهدف تهجيرها ومنعها من توفير مقومات الصمود… فألف تحية إلى اهلنا في تلك القرى الصامدة مع أملنا بانتهاء الكابوس عاجلاً وعودة الأمان والاستقرار إلى جنوبنا الغالي."