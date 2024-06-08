عناوين الصحف ليوم السبت 8 حزيران 2024

A + A -

الأخبار

ـ أميركا - إسرائيل: «معركة» ترويض نتنياهو

ـ ‫أكثر من 2600 كيلومتر مربع حقوق لبنان المهدورة: اتفاقية الترسيم مع قبرص غير موجودة

ـ حمية يبحث في موسكو عن تمويل وخبرات: سكّة حديد تربط لبنان بأربع دول

ـ سوق سوداء لمكاتب السفر وعمليات نصب برعاية مكاتب شرعية

البناء

ـ الأمم المتحدة تضع الكيان على القائمة السوداء.. وتل أبيب تخشى وقف السلاح

ـ حماس توزع مذكرة على الدبلوماسيين تحذر فيها من قرار أمميّ قبل الاتفاق

ـ المقاومة جنوباً تفرض إيقاعاً جديداً على عمق الكيان: مسيّرة تصل إلى 50 كلم

الجمهورية

ـ خطوات أميركية متسارعة نحو الهدنة

ـ قطر راغبة في «دوحة 2».. ولكن

ـ لئلا تقع «الثانية» في الذكرى 75 لـ «النكبة الأولى»؟

ـ نداء إلى الذين لم يقعوا ضحية سرقة الودائع

ـ ارتفاع وتيرة حركة المطاربشكل مضطرد

ـ لا تقدّم في جهود وقف إطالق النار في غزة

اللواء

ـ بيان الأربعة لضبط النفس.. وصورة الدمار المرسومة تردع الإحتلال!

ـ مسيَّرة تضرب جنوداً في الناصرة.. والسفارة تبرئ «مجتمع النازحين» من الهجوم

ـ الاحتلال يُمدّد للعدوان على غزة.. ونتنياهو يفقد صوابه بعد اللائحة السوداء

ـ بلينكن الاثنين في تل أبيب لاحتواء خطوة غانتس.. و56٪ من الإسرائيليين مع الصفقة الآن

الديار

ـ بين المواجهة الشاملة ولجم "اسرائيل"... هل استقرار لبنان اولوية دولية فعلا؟

ـ مصدر دبلوماسي: مخاوف على امن الحدود والداخل... وحياة الفراج في خطر

ـ مبادرة جديدة للدوحة عنوانها رئاسي وحقيقتها اعادة ترتيب النظام اللبناني