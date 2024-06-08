عناوين الصحف ليوم السبت 8 حزيران 2024

الأخبار
ـ أميركا - إسرائيل: «معركة» ترويض نتنياهو
ـ أكثر من 2600 كيلومتر مربع حقوق لبنان المهدورة: اتفاقية الترسيم مع قبرص غير موجودة
ـ حمية يبحث في موسكو عن تمويل وخبرات: سكّة حديد تربط لبنان بأربع دول
ـ سوق سوداء لمكاتب السفر وعمليات نصب برعاية مكاتب شرعية
البناء
ـ الأمم المتحدة تضع الكيان على القائمة السوداء.. وتل أبيب تخشى وقف السلاح
ـ حماس توزع مذكرة على الدبلوماسيين تحذر فيها من قرار أمميّ قبل الاتفاق
ـ المقاومة جنوباً تفرض إيقاعاً جديداً على عمق الكيان: مسيّرة تصل إلى 50 كلم
الجمهورية
ـ خطوات أميركية متسارعة نحو الهدنة
ـ قطر راغبة في «دوحة 2».. ولكن
ـ لئلا تقع «الثانية» في الذكرى 75 لـ «النكبة الأولى»؟
ـ نداء إلى الذين لم يقعوا ضحية سرقة الودائع
ـ ارتفاع وتيرة حركة المطاربشكل مضطرد
ـ لا تقدّم في جهود وقف إطالق النار في غزة
اللواء
ـ بيان الأربعة لضبط النفس.. وصورة الدمار المرسومة تردع الإحتلال!
ـ مسيَّرة تضرب جنوداً في الناصرة.. والسفارة تبرئ «مجتمع النازحين» من الهجوم
ـ الاحتلال يُمدّد للعدوان على غزة.. ونتنياهو يفقد صوابه بعد اللائحة السوداء
ـ بلينكن الاثنين في تل أبيب لاحتواء خطوة غانتس.. و56٪ من الإسرائيليين مع الصفقة الآن
الديار
ـ بين المواجهة الشاملة ولجم "اسرائيل"... هل استقرار لبنان اولوية دولية فعلا؟
ـ مصدر دبلوماسي: مخاوف على امن الحدود والداخل... وحياة الفراج في خطر
ـ مبادرة جديدة للدوحة عنوانها رئاسي وحقيقتها اعادة ترتيب النظام اللبناني