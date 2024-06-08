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عناوين الصحف ليوم السبت 8 حزيران 2024

8
JUNE
2024
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الأخبار

ـ أميركا - إسرائيل: «معركة» ترويض نتنياهو
ـ ‫أكثر من 2600 كيلومتر مربع حقوق لبنان المهدورة: اتفاقية الترسيم مع قبرص غير موجودة
ـ حمية يبحث في موسكو عن تمويل وخبرات: سكّة حديد تربط لبنان بأربع دول
ـ سوق سوداء لمكاتب السفر وعمليات نصب برعاية مكاتب شرعية

البناء
ـ الأمم المتحدة تضع الكيان على القائمة السوداء.. وتل أبيب تخشى وقف السلاح
ـ حماس توزع مذكرة على الدبلوماسيين تحذر فيها من قرار أمميّ قبل الاتفاق
ـ المقاومة جنوباً تفرض إيقاعاً جديداً على عمق الكيان: مسيّرة تصل إلى 50 كلم

الجمهورية
ـ خطوات أميركية متسارعة نحو الهدنة
ـ قطر راغبة في «دوحة 2».. ولكن
ـ لئلا تقع «الثانية» في الذكرى 75 لـ «النكبة الأولى»؟
ـ نداء إلى الذين لم يقعوا ضحية سرقة الودائع
ـ ارتفاع وتيرة حركة المطاربشكل مضطرد
ـ لا تقدّم في جهود وقف إطالق النار في غزة

اللواء
ـ بيان الأربعة لضبط النفس.. وصورة الدمار المرسومة تردع الإحتلال!
ـ مسيَّرة تضرب جنوداً في الناصرة.. والسفارة تبرئ «مجتمع النازحين» من الهجوم
ـ الاحتلال يُمدّد للعدوان على غزة.. ونتنياهو يفقد صوابه بعد اللائحة السوداء
ـ بلينكن الاثنين في تل أبيب لاحتواء خطوة غانتس.. و56٪ من الإسرائيليين مع الصفقة الآن

 الديار
ـ بين المواجهة الشاملة ولجم "اسرائيل"... هل استقرار لبنان اولوية دولية فعلا؟
ـ مصدر دبلوماسي: مخاوف على امن الحدود والداخل... وحياة الفراج في خطر
ـ مبادرة جديدة للدوحة عنوانها رئاسي وحقيقتها اعادة ترتيب النظام اللبناني

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