تدابير سير على اوتوستراد ميرنا الشالوحي السبت والأحد بسبب أعمال تمديد كابلات

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلــــــــي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهدة بتمديد كابلات عبر القنوات الممتدة من مركز سنترال سن الفيل باتّجاه الصالومي والدكوانة، وذلك يومي السبت والأحد بتاريخي 8 و 9-6-2024، من السّاعة السّادسة صباحاً لغاية السّاعة 13:30.

قد تؤدّي هذه الأعمال في بعض مراحلها إلى تضييق مسرب من أوتوستراد ميرنا الشالوحي، من دون منع أو تحويل للسير.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.