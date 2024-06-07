غادة عون في رد عنيف على ميقاتي: استباحة للدستور!

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كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على "أكس":

بناءً على كتاب تلقته رئاسة مجلس الوزراء اليوم من النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار ، وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى الوزارات والادارات العامة كافة لوجوب التقيّد والالتزام بالتعميم الذي اصدره النائب العام يوم أمس فهمتوا يا جماعة الخير شو يعني يا مودعين يا منهوبين يعني ممنوع تعرفوا وين راحوا ال ٨ مليار .ممنوع تعرفوا شو وثقه الفاريس ممنوع الحاكم يعطي معلومات. هيدي الخطة لسرقة مصرياتكن وممنوع تفتحوا تمكن ممنوع القضاء يحاسب عن سرقة أموالكم. يا للعار متى ستسنفيقوا وترفضوا هذه السرقة المفتوحة.

لا يا حضرة رئيس الوزراء،هذه الاستباحة للدستور،غير مقبولة هناك فصل سلطات ولا يحق لك ارسال هذا الكتاب للادارات .لا يحق لك مخالفة المادة ٧ من القانون رقم ٢٠٦ /٢٠٢٢ لحماية نفسك أو أي شخص آخر.انت تخالف القانون صراحة وهذا يعرضك للملاحقة.