عقل ردا على "من يذكرون إسمي صحفياً": شرفٌ لي أن أكون محامياً عن المودعين الأوادم لاستعادة أموالهم

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر منصة Xك رداً على من يذكرون إسمي صحفياً، كمارسيل غانم وآخرين جوقة الإعلاميين المدافعين عن الجرائم المالية وتحديداً رياض سلامة وعصابته:

شرفٌ لي، أنا وديع بطرس عقل، أن أكون محامياً عن المودعين الأوادم لاستعادة أموالهم،

أنتم لا تعرفون قيمة "جنى عمر الأوادم" من عرق جبينهم! خلافاً لمن تدافعون عنهم سارقي أموال الدولة من الاتصالات والصفقات والنفايات السامة والهندسات المالية والميليشيات...

نحن محترفون ضد #مافيا_الفساد التي تسيطر على لبنان منذ الحرب وحتى اليوم، ولن نتراجع عن حماية الناس والدفاع عن حقوقهم تحت أي ظرف او تهديد... فنحن "لا نرتشي"!

نحن مسيحيون مؤمنون نعمل لصالح كل الأوادم وعلى إختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم... نشهد للحق، وسننتصر للأوادم.