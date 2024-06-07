"أمام كل العهر الإعلامي".. القاضية عون: مؤسف أن الجشع للمال عند البعض لا حدود له!

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كتبت القاضية غادة عون عبر منصة إكس وقالت: "مرحبا يا اوادم بلدي امام كل العهر الاعلامي خاصة مساء،امس،: وردا على احد المحامين ،،ومهما بلغ الافتراء،بوجهي بطمنكن باني لا لن ارتكب جرم الاستنكاف عن احقاق الحق .انا ملزمة وفقا لقسمي بالنظر،بكل ادعاء، يقدم لي . لو كنت اردت الاستسهال لسطرت ادعاء، كل يوم على مصرف لتحقق الجرم."

وأضافت: "بمجرد التوقف عن الدفع وان محاولاتي لتقريب وجهات النظر،بين كل مودع والمصرف المدعى عليه هو لتجنب الادعاء،.ويمكنكم لهذه الجهة سؤال بعض المصارف التي كلنت تتجاوب بالحد الأدنى .مؤسف ان الجشع للمال عند البعض لا حدود له ولو على حساب المناقبية والالتزام بالمباديء،الاخلاقية لكل مهنة."