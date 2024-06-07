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الكتل الحارة تنحسر في هذا التاريخ!

7
JUNE
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ورطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال أمطارخفيفة ليلا في المناطق الشمالية .

وجاء في النشرة الاتي:   

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل، حيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 7 درجات مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية، مما يزيد من الشعور بالحر حتى يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة، مع احتمال أمطار خفيفة في المناطق الشمالية .
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

تحذير: من خطر التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة وضرورة الاكثار من شرب المياه، كما نحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود 7 درجات في المناطق الداخلية ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وسوء في الرؤية.
السبت:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ورطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال أمطارخفيفة ليلا في المناطق الشمالية .
الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، واحتمال أمطار خفيفة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية مع انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة على الساحل ورياح ناشطة أحيانا .
الإثنين:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض إضافي في درجات الحرارة كما تنشط الرياح احيانا .

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 23 الى 29 درجة، في الداخل من 21 الى 37 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا ، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع:   متوسط الى سيء أحيانا على الساحل بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 95%
-حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  25 درجة.
-الضغط الجوي: 756  ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5,27
-ساعة غروب الشمس:   19,47

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