وزير الزراعة: سنقاوم الاحتلال والحكومة ستعوّض شاء من شاء وأبى من أبى!

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أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن الى أن "العدو الإسرائيلي يريد كسر لبنان الصيغة والرسالة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو دائماً إلى الحوار، ولو ذهبنا إليه لكان عندنا رئيس للجمهورية وانتظم عمل المؤسسات".

وتمنى الحاج حسن في حديث تلفزيوني، "أن نختلف في كل شيء إلا الجنوب والمقاومة وحقنا في الدفاع عن وطننا ضد اسرائيل". وشدد على أن "واجبا مقدّسا على الحكومة التعويض على عوائل الشهداء وأهالي الجنوب شاء من شاء وأبى من أبى". وقال: "سنقاوم الإحتلال الإسرائيلي حتى آخر طفل". واعتبر أنه يجب معرفة حقيقة الاشياء وما حصل في انفجار مرفأ بيروت".

وقال: "نعمل على مسح الأضرار في الجنوب، وفرق وزارة الزراعة جاهزة بمجرّد توقف الحرب وهناك هيئات أممية تقول بدعم كل الجنوب المقاوم وغير المقاوم. وقد راسلنا منظمة "الفاو" وهي مستعدة للوقوف إلى جانبنا بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على الجنوب وأيضاً الجهات المانحة سوف تساعدنا".

أضاف: "فتحنا سوق العسل اللبناني مع الاتحاد الاوروبي، وسيتم تصدير اكثر من 2500 طن. في المقابل لم اجد اي ورقة تمكننا من الدخول الى السوق المغربي ودول المغرب العربي، ونحن نعمل على هذا الملف اليوم".

وعن عمليات التصدير الى المملكة العربية السعودية أكد ان "الموضوع مرتبط بأمور لوجيستية على لبنان تأمينها وأهمها آلة سكانر لفحص البضائع قبل تصديرها".

وتناول الحاج حسن موضوع الاضرار الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان.