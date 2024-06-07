دار الفتوى تحدد أول أيام عيد الأضحى!

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أصدرت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: "يوم الوقوف في عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم السبت الخامس عشر من شهر حزيران الجاري، وعليه فإن يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1445هـ هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق السادس عشر من شهر حزيران لعام 2024م".

واضاف البيان، "وهنأت حجاج بيت الله الحرام، متمنية لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفورا". كما هنأت "المسلمين عامة بهذا العيد المبارك، سائلة "الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعاً بكل خير وامن وسلام واستقرار".

وتابع، "وسيغادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت متوجها الى المملكة العربية السعودية صباح غد السبت، لأداء مناسك الحج بضيافة المراسم الملكية".



وختم البيان: "بتكليف من مفتي الجمهورية، سيؤدي أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك عند الساعة السادسة والحادية عشر دقيقة صباح يوم الأحد 16 حزيران الجاري في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين في وسط بيروت".