صواريخ أرض جو في الجنوب

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

فيما تواصل العدوان الاسرائيلي امس على قرى الجنوب، حصل تطور نوعي في المواجهة حيث أطلقت المقاومة للمرة الاولى صاروخ ارض ـ جو تجاه الطيران الحربي الاسرائيلي الذي شَن غارات عدة وغارات وهمية واخترق جدار الصوت فوق مناطق الجنوب، ما أجبره على الانكفاء والتراجع.

واعلنت «المقاومة الإسلامية»، في بيان، ان «مجاهديها اطلقوا صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال والمدنيين، مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود».‏

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية «انّ «حزب الله» نشر مقطع فيديو يُظهر فيه تدمير قاذفة دفاع جوي، وهذه حادثة غير عادية وخطيرة. ومن الواضح أن القبة الحديدية لم تعد تنفعنا في مواجهة صواريخ حزب الله».

واعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان حرائق الشمال التهمت 22 ألف دونم على الأقل من الأراضي. ونقلت صحيفة «معاريف» عن رئيس بلدية كريات شمونة قوله: ان نتنياهو يقوم بالدعاية الانتخابية بدلاً من الانشغال بتحقيق النصر المطلق».