أي مباددرة رئاسية تطلق بغطاء من بكركي سيكتب لها النجاح

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الأنباء الكويتية: استبعد مصدر سياسي لـ «الأنباء» أن تثمر مبادرة «اللقاء الديموقراطي» شيئا إيجابيا في عملية تقريب وجهات النظر في موضوع الملف الرئاسي.

ورأى انها ستلقى مصير مبادرة «كتلة الاعتدال الوطني» و«المبادرات الوطنية الأخرى التي لم تستطع الوصول إلى حلول، بل كانت مجرد محاولات ضمن الإمكانيات المتاحة لها».

ورأى المصدر «ان المبادرات التي تحصل تلقى الترحيب من اللجنة الخماسية الداعمة لأي مسعى يصب في مصلحة لبنان. وللجنة تواصل مع أصحاب المبادرات لحلحلة العقد وإيجاد مساحة مشتركة بين القوى اللبنانية للتوصل إلى اتفاق لعقد جلسة في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية».

وشدد «على أن أي مبادرة تطلقها القوى السياسية المسيحية من «التيار الوطني الحر» و«القوات» و«الكتائب» و«المردة» بغطاء من بكركي سيكتب لها النجاح، باعتبار ان حلفاء هذه القوى من الجهة الإسلامية ستؤيدها، ويصبح قرار انتخاب رئيس للجمهورية نافذا، والدول العربية والصديقة هي أول من تؤيد اتفاق اللبنانيين وتدعمهم وتساعدهم في إنجاز الاستحقاق الرئاسي».