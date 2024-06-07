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عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 حزيران 2024

7
JUNE
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الأخبار: المقاومة للوسطاء: وقف الحرب... ثم التبادل

بايدن يطالب «حماس» بمساعدته انتخابياً وبترايوس يقود معركة «العمليات الجراحية» | وقائع من غزة: لا شيء يقول بوقف قريب للحرب

 

 

 

 

نداء الوطن: الولايات المتحدة تخشى حرباً في لبنان تدخلها إيران وميليشياتها
الجيش الإسرائيلي يُخطّط لغزو الجنوب.. واشنطن تطلب وساطة "الحزب" مع "حماس"

 

 

 


اللواء: الاحتلال يصرف الأنظار عن غزة بتدمير البنى الحيوية في الجنوب
صواريخ أرض - جو بوجه التهويل وباسيل في عين التينة الإثنين والحجار يكفّ يد عون

 

 

 

 


النهار: مؤشرات الحرب تتدحرج بدخول "السلاح الكاسر"؟

 

 

 

 

 

الجمهورية: تحذير أميركي لإسرائيل من توسيع الحرب
هذه حقيقة مهاجم السفارة...ووزير لميقاتي: لا تتلكأ

 

 

 

 

البناء: صفقة بايدن تراوح مكانها: نتنياهو والأولوية للحرب والمقاومة متمسكة بنص ينهيها 54 % من شباب بريطانيا بعد 51 % من الشباب الأميركي: نعم لزوال «إسرائيل» بعد إسقاطها هرمس 900 وتدمير القبة الحديدية… المقاومة تردع الطيران الحربي

 

 

 

 

الديار: هوكشتاين يشارك باتصالات التهدئة... واشنطن تضغط لمنع الانفجار
ارباك ونفاق اسرائيلي: القبول بمعادلة نصرالله وقف الحرب في غزة... والا «الخراب»!
كف يد عون يثير ازمة في القضاء... وهجوم السفارة «ذئب منفرد»؟

 

 

 


l'orient le jour: Jamal Hajjar signe la mise à l’écart de Ghada Aoun

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الأنباء الكويتية: جنبلاط ويازجي يشاركان في ذكرى تأسيس فرع جامعة البلمند في سوق الغرب

 

 


الشرق الأوسط السعودية: تقرير: السنوار أبلغ الوسطاء بأن «حماس» لن تتخلى عن أسلحتها ولن توقع على اقتراح يطلب ذلك

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