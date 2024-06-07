عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 حزيران 2024

الأخبار: المقاومة للوسطاء: وقف الحرب... ثم التبادل
بايدن يطالب «حماس» بمساعدته انتخابياً وبترايوس يقود معركة «العمليات الجراحية» | وقائع من غزة: لا شيء يقول بوقف قريب للحرب
نداء الوطن: الولايات المتحدة تخشى حرباً في لبنان تدخلها إيران وميليشياتها
الجيش الإسرائيلي يُخطّط لغزو الجنوب.. واشنطن تطلب وساطة "الحزب" مع "حماس"
اللواء: الاحتلال يصرف الأنظار عن غزة بتدمير البنى الحيوية في الجنوب
صواريخ أرض - جو بوجه التهويل وباسيل في عين التينة الإثنين والحجار يكفّ يد عون
النهار: مؤشرات الحرب تتدحرج بدخول "السلاح الكاسر"؟
الجمهورية: تحذير أميركي لإسرائيل من توسيع الحرب
هذه حقيقة مهاجم السفارة...ووزير لميقاتي: لا تتلكأ
البناء: صفقة بايدن تراوح مكانها: نتنياهو والأولوية للحرب والمقاومة متمسكة بنص ينهيها 54 % من شباب بريطانيا بعد 51 % من الشباب الأميركي: نعم لزوال «إسرائيل» بعد إسقاطها هرمس 900 وتدمير القبة الحديدية… المقاومة تردع الطيران الحربي
الديار: هوكشتاين يشارك باتصالات التهدئة... واشنطن تضغط لمنع الانفجار
ارباك ونفاق اسرائيلي: القبول بمعادلة نصرالله وقف الحرب في غزة... والا «الخراب»!
كف يد عون يثير ازمة في القضاء... وهجوم السفارة «ذئب منفرد»؟
l'orient le jour: Jamal Hajjar signe la mise à l’écart de Ghada Aoun
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: جنبلاط ويازجي يشاركان في ذكرى تأسيس فرع جامعة البلمند في سوق الغرب
الشرق الأوسط السعودية: تقرير: السنوار أبلغ الوسطاء بأن «حماس» لن تتخلى عن أسلحتها ولن توقع على اقتراح يطلب ذلك