هجوم السفارة الاميركية فتح ملف النازحين؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تتواصل التحقيقات مع منفذ الهجوم قيس فراج على السفارة الاميركية في عوكر، ووفقا للمعلومات، فان المهاجم استطلع السفارة عبر «غوغل»، ولم يحضر الى محيط السفارة من قبل، واستاجر الفان بـ 50 دولارا، ووصف نفسه «بالذئب المنفرد» المنتمي الى تنظيم «داعش».

واشار الى انه اشترى السلاح والذخائر من امواله الخاصة. وقد فتح هذا الهجوم ملف النازحين السوريين، خصوصا ان المنفذ مسجل على لوائح المنظمة الدولية التي تحجب المعلومات عن السلطات اللبنانية، وهذا ما يحتم زيادة الضغوط عليها لتسليم «الداتا» كاملة.