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"الجيش الإسرائيلي" يُخطّط لغزو الجنوب؟

7
JUNE
2024
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

قال مسؤول اسرائيلي لـ»اكسيوس» إنه لم تتخذ أي قرارات في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير، لكن الجيش الإسرائيلي قدم عدة خيارات لتوسيع القتال، بما في ذلك غزو بري يهدف إلى دفع قوات «الرضوان» التابعة لـ»حزب الله» بعيداً عن الحدود.

 

وشدد على أنه منذ 7 تشرين الأول الماضي، كان توجيه القادة السياسيين للجيش الإسرائيلي هو التركيز على هزيمة «حماس» في غزة وتجنّب الحرب في لبنان. وقال المسؤول إنّ تغيير هذه السياسة قد تكون له عواقب بعيدة المدى. وأوضح أن الحرب مع «حزب الله» أو عملية محدودة في لبنان ستكون لها «تداعيات كبيرة على إسرائيل»، وبعد أن تكلف أرواحاً وتستنزف الموارد، من المرجح أن تؤدي إلى اتفاق مماثل لذلك الذي يتم السعي إليه حالياً بين إسرائيل وغزة. وقال: «نحن في حاجة إلى فهم هذا قبل اتخاذ القرارات».

 

وفي المقابل، دعا عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس السلطات المحلية في شمال إسرائيل للاستعداد لأيام صعبة قد تتحوّل إلى حرب حقيقية. وقال في تصريح أمس: «الحكومة اللبنانية لا تريد اندلاع حرب واسعة وعليها الضغط على «حزب الله» .

 

ونقلت صحيفة «معاريف» عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قوله «علينا دخول لبنان وتدمير «حزب الله» ونحن قادرون على ذلك» .

نداء الوطن
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