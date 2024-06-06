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هكذا ردّت القاضية عون على حجار

6
JUNE
2024
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كتبت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر "اكس":

"يا حضرة ما يعرف بمدعي عام التمييز بالانابة يللي ما منعرف كيف تعين ...اي قرار تاخذه باطل لانو صادر عن قاض،غير معين وفقا للاصول وهيدا القرار الاخير يللي افتعلت معي مشكل حتى تاخدوا
بالتاكيد. غير قانوني لان المادة ١٣ بتعطيك فقط حق اعطاء توجيهات لاتوقيف مدعي عام استئنافي عن العمل

العلاقة هنا ليست بين رئيس ومرؤوس .موضوع المادة ١٣؛ الاشراف على النيابات العامة لا اعطاء،الاوامر
والا ما بيعود في حاجة لنيابات عامة استئنافية ولكان المشترع اكتفى بنيابة عامة واحدة تمييزية يتبع لها كل المحامين العامين

للاسف سلفك عمل نفس،الشي،وفشل وما حدا بيقدر يوقف مدعي عام يقوم بواجبه عن العمل .انت تطاولت على صلاحيات وزير العدل بس،مش الحق عليك وضعت في هذا المركز لهالغاية .أما بالنسبة للشعبوية فهون المصيبة الكبرى،ان تعتبر شعبوية فتح ملف لمريض سرطان حتى يعطيه المصرف الفتات من وديعته للطبابة او الكبار في السن الذين حرموا من العيش الكريم وملزمون بالاكتفاء،ب٤٠٠ $بيشحدوها من المصرف من ودائعهم.
عم تذكرني بقصة ماري انطوانيت يللي عندما جاع الشعب قالت لهم اعطوهم بسكوت.هيدا المطلوب يا ريس انو نسكر اذاننا عن صراخ الفقراء،والمرضى ضحية مافيا رهيبة افقرتهم وسيطرت عل البلد

اذا كان هيدا العمل الذي اقوم فيه تسميه شعبوية.ليكن انا افتخر،به اقله اكون قد استعملت الوزنات التي اعطاني اياها الرب ولم اطمرها كما الخادم السيء،في الإنجيل ..للاسف وصل الانحدار في القيم في هذا البلد الى حد اعتبار ان من لا يراعي اصحاب النفوذ ويتجرأ عليهم يصبح مطلوبا يقتضي انهاؤه

بس بطمنك انك مش،راح فيك تنهيني وساستمر في عملي،لاني اعرف واؤمن ان أمري هو بيد ربي الكلي القدرة والذي بيده كل سلطان في السماء وعلى الارض"

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