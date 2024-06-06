الأب يوسف نصر يؤكد: الإمتحانات الرسمية في مواعيدها المحددة

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توجه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر برسالة الى مدارء المدارس الكاثوليكية، جاء فيها: “خلال مكالمة هاتفية مع معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي الدكتور عباس الحلبي، أكد لي معاليه أن الإمتحانات الرسمية للصفوف الثانوية جاريةٌ لا محالّ وفي مواعيدها المحددة وأن كلّ ما ينقل على وسائل التواصل الإجتماعي ليس له أي أساس من الصحة.

لذلك، أغتنم المناسبة لأدعوكم الى خلق مناخ إيجابي يحفّر التلامذة على الدراسة والتحضير الجدّي والإستعداد للخضوع لإمتحانات جدّية ورصينة، لأننا نراهن على أن الجميع مدركٌ أن إلغاء الإمتحانات الرسمية في هذا الوقت بالذات من تاريخ لبنان ليس إلا ضربةٌ قاضية لسمعة لبنان التربوية وإمعانٌ في هدم المستوى التربوي وقضاءٌ على مستقبل عشرات الآلاف من التلامذة، لا يخملها إلا أعداء لبنان”.