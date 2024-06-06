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قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات وأحد زبائنه بالجرم المشهود في محلّة عين السّكة

6
JUNE
2024
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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:  "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لقيادة سريّة الضّاحية في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام مجهولَيْن بترويج المواد المخدّرة في محلّة عين السّكة - "نزلة" الرّسول الأعظم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إحدى دوريات قطعات السرية إلى معرفة هويّتيهما، وتبيّن أنّهما يُدعيان:

م. ت. (مواليد عام 1991، لبناني)

و. ع. (مواليد عام 1994، لبناني)

وبتاريخ 21/05/2024، وبنتيجة المُتابعة، تمكّنت إحدى الدوريّات من توقيفهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما بترويج المخدّرات في المحلّة المذكورة أعلاه، على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها.

بتفتيش الأوّل والدّراجة، تم ضبط كميّة من المواد المخدّرة المعدّة للتّرويج، وهي عبارة عن:

/6/ أكياس نايلون شفافة، و/3/ أكياس من القصدير، و/4/ أكياس ملفوفة بالقصدير أيضًا، تحتوي جميعها مواد مخدّرة. بالإضافة الى ضبط مبلغ يُقدّر بحوالي /37/ مليون ليرة لبنانيّة، و/115/ دولارًا أميركيًّا.

بالتًحقيق معهما، اعترف (م. ت.) بترويج المخدرات وتعاطيها، بيد أن (و. ع.) اعترف فقط بتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".

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