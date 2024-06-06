الممثل يوسف حداد: مصمم يحمي الزعران والفاسدين لانو منن!

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كتب الممثل يوسف الحداد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي:

بعز الحرب الصهيونية الهمجية علينا والقصف والدمار والشهدا في قاضي نجس ما ييفرق شي عن الصهاينة مصمم يحمي الزعران والفاسدين لانو منن وتابعلن وع راسن رياض سلامة المجرم الصهيوني ولأنو مرتشي وما بيعرف الله ولا قانون

ما صدقنا خلصنا من غسان عويدات طلعلنا اسوأ واخبث منو

كف يد القاضية غادة عون عن ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين واستعادة حقوق الناس هو جريمة حرب وخيانة عظمى واجب وطني واخلاقي علينا نثور ونواجه القاضي الفاسد ليراجع عن مخالفتو

تمردي ونحن معك لاجلنا ولاجل الحق والقانون والعدالة

غادة عون ضحية نظافة كفها وايمانها

وبلطجة وظلم الفاسدين

ما بدا النزلة تحضير

بدا وطنية وضمير

الحجّار قلب حجار