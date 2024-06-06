الاعلامي ريكاردو كرم: النظام الفاسد يحارب القاضية عون لأنّ معركتها عادلة

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كتب الاعلامي ريكاردو كرم عبر حسابه على "أكس":

في السنوات الأخيرة، جمع بعض المصرفيين في لبنان ثروات كبيرة. وإذا كانت هذه الثروات تأتي من تهريب أموال الأثرياء المطلوبين للعدالة أو المودعين الهاربين من النظام الضريبي، استطاعت مصارفنا الاستمرار في حماية هؤلاء الGolden Boys وتوفير الغطاء لهم بالتعاون مع شركات التدقيق وأجهزة مختلفة. لم يستمع القضاء إلى أصحاب المصارف وأبنائها المدللين، ولم يتمّ التحقيق في الثروات التي راكموها ونقلوها، والعقارات التي استحوذوا عليها في مدن حول العالم. بقي هؤلاء يجولون العالم على متن يخوتهم والطائرات الخاصة، وبقي المواطن يتسكّع على أبواب المصارف يتوسّل حفنة من الدولارات. جاءت القاضية غادة عون وفتحت الملفات فصُبّت النيران وفُتحت أبواب جهنّم عليها، متهّمةً إياه طوراً بالجنون وتارةً بتسييس الملفات وتمّ التهديد بطردها من السلك القضائي وبالحجر عليها. اليوم، يأتي قرار إعفاء القاضية عون من مهامها القضائية في جبل لبنان، ودعوة كافة الأجهزة الأمنية بتجاهل أوامرها والاستشارة فقط لنائب المدعي العام ليسلّط الضوء على حالة العدالة المزرية والمبكية في لبنان، حيث لم تتخّذ النيابة العامة أي قرار حاسم ولم تصدر أي حكم ولم توقف أي مجرم ولم تقبض على أي لصّ منذ أربع سنوات وخلال أكبر أزمات كارثية عرفها هذا الوطن. النظام الفاسد يحارب القاضية عون لأنّ معركتها عادلة، وتكشف عيوبه العميقة. قال مارتن لوثر كينغ جونيور: "إن قوس الكون الأخلاقي طويل، ولكنه ينحني نحو العدالة". سينتصر الحق وسيسقط الفساد، والطريق طويل.