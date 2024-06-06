living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاعلامي ريكاردو كرم: النظام الفاسد يحارب القاضية عون لأنّ معركتها عادلة

6
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب الاعلامي ريكاردو كرم عبر حسابه على "أكس":

في السنوات الأخيرة، جمع بعض المصرفيين في لبنان ثروات كبيرة. وإذا كانت هذه الثروات تأتي من تهريب أموال الأثرياء المطلوبين للعدالة أو المودعين الهاربين من النظام الضريبي، استطاعت مصارفنا الاستمرار في حماية هؤلاء الGolden Boys وتوفير الغطاء لهم بالتعاون مع شركات التدقيق وأجهزة مختلفة. لم يستمع القضاء إلى أصحاب المصارف وأبنائها المدللين، ولم يتمّ التحقيق في الثروات التي راكموها ونقلوها، والعقارات التي استحوذوا عليها في مدن حول العالم. بقي هؤلاء يجولون العالم على متن يخوتهم والطائرات الخاصة، وبقي المواطن يتسكّع على أبواب المصارف يتوسّل حفنة من الدولارات. جاءت القاضية غادة عون وفتحت الملفات فصُبّت النيران وفُتحت أبواب جهنّم عليها، متهّمةً إياه طوراً بالجنون وتارةً بتسييس الملفات وتمّ التهديد بطردها من السلك القضائي وبالحجر عليها. اليوم، يأتي قرار إعفاء القاضية عون من مهامها القضائية في جبل لبنان، ودعوة كافة الأجهزة الأمنية بتجاهل أوامرها والاستشارة فقط لنائب المدعي العام ليسلّط الضوء على حالة العدالة المزرية والمبكية في لبنان، حيث لم تتخّذ النيابة العامة أي قرار حاسم ولم تصدر أي حكم ولم توقف أي مجرم ولم تقبض على أي لصّ منذ أربع سنوات وخلال أكبر أزمات كارثية عرفها هذا الوطن. النظام الفاسد يحارب القاضية عون لأنّ معركتها عادلة، وتكشف عيوبه العميقة. قال مارتن لوثر كينغ جونيور: "إن قوس الكون الأخلاقي طويل، ولكنه ينحني نحو العدالة". سينتصر الحق وسيسقط الفساد، والطريق طويل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   