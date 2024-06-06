"احد الطلاب حلَّ في المرتبة ال٢٧ من اصل ٢٢ الف متباريا"...5 طلاب لبنانيون فازوا في المسابقة الدولية للغة الفرنسية والثقافة

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أقيم في المتحف الوطني للبحار في باريس، حفل توزيع الشهادات للطلاب الذين فازوا في النسخة ٢٨ من المسابقة الدولية للغة الفرنسية والثقافة المنظمة من "جمعية الدفاع عن اللغة الفرنسية" وقد فاز في هذه المسابقة ستون متبارياً من اصل ٢٢ الف من كل دول العالم، ومن بينهم خمسة طلاب لبنانيين من مدارس مختلفة، وقد حلَّ في المرتبة ال٢٧ الطالب نوهاد يوسف جبر من مدرسة Lycee Montaigne بيت شباب وذلك بحضور ورعاية رئيس المعهد الفرنسي، وزير التربية الوطنية السابق Xavier Darcos وسائر المسؤولين عن المعهد ومشاركة أولياء الطلاب الفائزين