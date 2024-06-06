مشيخة العقل باركت بحلول عشر الأضحى: لتشابك الأيادي لصلاح النفوس وإصلاح المجتمع

A + A -

صدر عن مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، البيان الاتي:

“لمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبارك مشيخة العقل في لبنان لجميع الموحدين ولعموم المسلمين حلول شهر ذي الحجة وعشره المباركة، راجية أن تكون تلك الأيام والليالي سبيلا لبلوغ العيد الأسمى بما يحمله من معاني القبول والتضحية وتجديد التوبة والحمد والشكر، ومدخلا للتقرب منه تعالى بالتضرع والصلاة والذكر، وبابا لعمل الخير وجمع الشمل، ودعوة للمؤمنين لتطهير النوايا وتنقية النفوس وشحذ الهمم وتشابك الأيادي من أجل صلاح النفوس وإصلاح المجتمع ونهضة الأوطان وتماسك الأمة، معلنة عن بدء عشر العيد (العشور)، الأول من شهر ذي الحجة 1445، في السابع من شهر حزيران 2024 م، وحلول عيد الأضحى المبارك، العاشر من شهر ذي الحجة، في السادس عشر من شهر حزيران الجاري. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير”.