دورة تدريبية لديبلوماسيي وزارة الخارجية في جامعة الحكمة برعاية بو حبيب

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افتتحت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة ،برعاية وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب، دورة تدريبية لديبلوماسيي وزارة الخارجية والمغتربين حول موضوع المحكمة الجنائية الدولية، آلية عملها، اختصاصها، وإشكالية انضمام لبنان لنظام روما، في حضور عميد الكلية البروفسور انطونيوس أبو كسم وأعضاء مجلس الكلية.



بو حبيب

وألقى الوزير بو حبيب كلمة للمناسبة، رحب من خلالها ب"هذه المبادرة، وضرورة اضطلاع الديبلوماسيين اللبنانيين بالقانون الدولي ومواده كافة، منعا للوقوع بأخطاء ديبلوماسية تؤدي بلبنان الى التنازل غير الارادي عن بعض مكونات سيادته".



ثم القى البروفسور أبو كسم كلمة رحب خلالها بالوزير بو حبيب، وأشاد بدعمه الكامل لجامعة الحكمة وكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية. كما قدم شرحا موجزا عن نظام روما - والاعلان بموجب المادة 12 فقرة 3 منه بشكل خاص، وخصوصا لناحية خطورتها على لبنان من حيث فتح أراضيه وجلب رجاله للتحقيق الدولي في حين تمنع إسرائيل عن ذلك".



وقد قام بالتدريب كل من:

الدكتور نضال الجردي: حول موضوع امتداد ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل الدول غير الأعضاء.

المحامية بريجيت شلبيان: حول المحكمة الجنائية الدولية: البنية والهيئات، وآلة عمل المحكمة.

البروفسور انطونيوس أبو كسم: انضمام لبنان الى محكمة العدل الدولية: التحديات والقضايا الاستراتيجية.



وكان رئيس الجامعة البروفسور جورج نعمه قد استقبل الوزير بو حبيب الذي جال في أقسام كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، منهيا جولته بزيارة البروفسور أبو كسم، الذي قدم للوزير درعا عربون تقدير واحترام لجهوده الديبلوماسية في الدفاع عن سيادة لبنان.