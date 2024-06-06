بعد هجوم السفارة: على ميقاتي التوجه إلى سوريا لحل مشكلة النزوح من جذورها! (ربيع مسعد)

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في ظلّ تزايد الخضّات الأمنية في لبنان نتيجة استمرار النزوح السوري وعدم معالجة هذا الملفّ بالشكل المناسب، يتحمل نجيب ميقاتي المسؤوليّة الكاملة عن هذه الأزمات الأمنيّة المتكرّرة في لبنان.

‏هل في هذا الاستنتاج تحامل عليه؟ سأشرح لماذا.

هناك تهاون في التعامل مع هذه القضية ما يفاقم من التوترات الداخلية ويعزز من عدم الاستقرار في البلاد. لذلك، يجب على ميقاتي أن يتحلّى بالشجاعة السياسيّة ويتوجّه إلى سوريا لحلّ هذه المشكلة من جذورها، عبر تنسيق جدي وفعّال مع الحكومة السورية وبالتعاون الوثيق بين الجيشين اللبناني والسوري وخاصةً بموضوع تهريب البشر والسلاح …

‏هذا النهج هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار لبنان وحماية مواطنيه من المخاطر المتزايدة وعلى ما يبدو لن يكون آخرها الهجوم على السفارة الأميركيّة في عوكر!

‏ما يحمله هجوم السفارة رسالة خطيرة جداً بوجود خلايا مسلّحة كنّا قد حذّرنا منها سابقاً مرّات عديدة، تصيب اللبنانيين وأمنهم القومي أوّلاً ...