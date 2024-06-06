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الرطوبة تلامس الـ 100% غدا وتحذير من التعرّض لأشعة الشمس!

6
JUNE
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية ، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل (تلامس ال100%) مما يزيد من الشعور بالحر ورياح ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل، حيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 9 درجات مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية ، مما يزيد من الشعور بالحر وذللك حتى يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة لتعود الى معدلاتها يوم الأحد.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.

تحذير: من خطر التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة وضرورة الاكثار من شرب المياه واندلاع الحرائق في الداخل.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود ال 9 درجات ، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل (بحيث تصل لحدود ال100% بخاصة في الفترة المسائية ) ما يزيد من الشعور بالحر مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء الرؤية احيانا وضباب على المرتفعات.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل (تلامس ال100%)، مما يزيد من الشعور بالحر ورياح ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر جنوب البلاد.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية و جنوب البلاد مع رطوبة مرتفعة على الساحل ، والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية ، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا وتنشط الرياح أحيانا.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر كما يتكون الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 22 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 20 إلى 29 درجة، في الداخل من 22 إلى 40 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، شمالية غربية ليلا ، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط اجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و95% على الساحل ، وبين 40 و 65% فوق الجبال وفي الداخل.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5،27
-ساعة غروب الشمس: 19،47

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