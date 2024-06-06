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قصف مدفعي معادي مباشر وغارات عنيفة على عدد من البلدات جنوباً

6
JUNE
2024
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أغار الطيران الحربي المعادي قرابة الثالثة والنصف من بعد منتصف الليل، على منزل في حي الدبش عند أطراف بلدة عدشيت لجهة جبشيت.

وألقت الطائرات المغيرة صاروخي جو - أرض على المنزل المستهدف، فدمرته، وهو خال من السكان.

كما أغار الطيران الحربي المعادي فجر اليوم، على بلدة وادي جيلو في قضاء صور، مستهدفا منزلا غير مأهول، ما أدى الى تدميره واشتعال النيران في عدد من المنازل المحيطة بالمكان، ومستودع لادوات التنظيف والزيوت، ما ألحق الأضرار بعشرات المنازل كتكسير الزجاج والنوافذ والتصدع، بالإضافة الى اضرار جسيمة في البنى التحتية ، وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

وقد هرعت الى المكان فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية والدفاع المدني اللبناني لاطفاء الحرائق المشتعلة ومعالجة الاصابات البشرية المتوسطة والطفيفة .

كما اغار الطيران الحربي المعادي قرابة الثالثة فجرا على اطراف بلدة صديقين مستهدفا منزلا ما ادى الى تدميره تدميرا كاملا والحاق اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية.

كما تعرضت صباحا اطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط لقصف مدفعي معادي مباشر.

وألقى العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق حتى صباح اليوم، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة.

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