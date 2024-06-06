بيرم: لتقدم المنظمات الدولية المساعدات في بلدهم ولا تشجعهم للبقاء في لبنان

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الوطن السورية: دعا وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم، المنظمات الدولية لتقديم المساعدات إلى النازحين السوريين في بلدهم وليس تشجيعهم على البقاء في لبنان، تزامناً مع إطلاق وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر دعوة إلى ترحيل السوريين والأفغان الذين يشكلون تهديداً محتملاً لأمن ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية، في وقت تشهد البلاد جدلاً بشأن استئناف عمليات الطرد.

وخلال إلقائه كلمة لبنان في افتتاح مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ 112 في جنيف رأى بيرم، أنه في ظل الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي أثقلت كاهل بلاده، ولاسيما أزمة النازحين السوريين الذين فاق عددهم ثلث سكان لبنان، وهذا لا مثيل له في العالم، «يوجب عودتهم إلى مناطقهم الآمنة من الإرهاب في سورية، وهي مناطق باتت تشكل ما يزيد على 70 بالمئة من بلدهم الشقيق لنا».

وأضاف بيرم: «هذا أمر يجب أن يترافق مع قيام المنظمات الدولية بوجوب تقديم المساعدات لهم في بلدهم وليس تشجيعهم على البقاء في لبنان كما هو حاصل حالياً، فضلاً عن حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلدهم فلسطين وإنهاء مأساة تهجيرهم المستمرة ظلماً منذ 75 عاماً بفعل الاحتلال الإسرائيلي الضارب عرض الحائط بكل القرارات والإرادة الدولية وصوت الشباب الجامعي في كل العالم لوقف حرب الإبادة في غزة والإنهاء الفوري للجرائم ضد الإنسانية».