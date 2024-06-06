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عناوين الصحف ليوم الخميس 6 حزيران 2024

6
JUNE
2024
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الأخبار: خدعة بايدن: «ضمانة» لفظية بوقف الحرب

هل إسرائيل جاهزة فعلاً لحرب واسعة ضد لبنان؟
إسرائيل مردوعة شمالاً: أولويتنا غزة

 

 

 

نداء الوطن: أَمنٌ فالتٌ أم حلقة في استهداف الأميركيين؟
رصاص عوكر... تطرُّف سوري وراء المهاجم

 

 

 

اللواء: إحباط هجوم مفاجئ على السفارة في عوكر.. وغليان ميداني في الجنوب
اعتقال المهاجم وتوقيفات في عنجر والصويري.. واجتماعات الدوحة ترفد الحراك الجنبلاطي

 

 

 


النهار: "تحريك" داعشي مشبوه... ونتنياهو يُصعّد التهويل بالحرب

 

 

 

 


الجمهورية: إعتداء مشبوه على السفارة الأميركية

 

 

 


الديار: الحوار مستحيل بين الثنائي والقوات؟ واجواء ودية بين بري وميقاتي وباسيل
قتيلان و11 جريحا بهجوم جوي بسرب
من المسيرات الانقضاضية على مستعمرة الكوش

 

 


البناء: بايدن لتطويق حماس باتصالاته وموظفيه لتجنيب الكيان التزاماً بوقف الحرب / هنية: منفتحون على كل مسعى لإنهاء الحرب والانسحاب الكامل وتبادل منصف / نتنياهو «لعملية قوية» في جنوب لبنان.. والمقاومة تردّ بعملية قوية في شمال فلسطين /

 

 

 

?l'orient le jour: Israël de plus en plus tenté : la guerre au Liban pour rétablir la dissuasion 

 

 



عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: بيان ميقاتي طمأن غير المستغربين احتمال توسع الحرب واستهداف السفارة الأميركية في «عوكر».. رسالة أم ماذا؟

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: اجتماع بين رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية و«حماس» لبحث هدنة غزة

 

 

 

الوطن السورية: تناولا باتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا عربية ودولية … الرئيس الأسد يبحث مع السوداني التعاون في المجالات الاقتصادية

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