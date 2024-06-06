عناوين الصحف ليوم الخميس 6 حزيران 2024

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الأخبار: خدعة بايدن: «ضمانة» لفظية بوقف الحرب

هل إسرائيل جاهزة فعلاً لحرب واسعة ضد لبنان؟

إسرائيل مردوعة شمالاً: أولويتنا غزة





نداء الوطن: أَمنٌ فالتٌ أم حلقة في استهداف الأميركيين؟

رصاص عوكر... تطرُّف سوري وراء المهاجم

اللواء: إحباط هجوم مفاجئ على السفارة في عوكر.. وغليان ميداني في الجنوب

اعتقال المهاجم وتوقيفات في عنجر والصويري.. واجتماعات الدوحة ترفد الحراك الجنبلاطي



النهار: "تحريك" داعشي مشبوه... ونتنياهو يُصعّد التهويل بالحرب



الجمهورية: إعتداء مشبوه على السفارة الأميركية



الديار: الحوار مستحيل بين الثنائي والقوات؟ واجواء ودية بين بري وميقاتي وباسيل

قتيلان و11 جريحا بهجوم جوي بسرب

من المسيرات الانقضاضية على مستعمرة الكوش



البناء: بايدن لتطويق حماس باتصالاته وموظفيه لتجنيب الكيان التزاماً بوقف الحرب / هنية: منفتحون على كل مسعى لإنهاء الحرب والانسحاب الكامل وتبادل منصف / نتنياهو «لعملية قوية» في جنوب لبنان.. والمقاومة تردّ بعملية قوية في شمال فلسطين /

?l'orient le jour: Israël de plus en plus tenté : la guerre au Liban pour rétablir la dissuasion





عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: بيان ميقاتي طمأن غير المستغربين احتمال توسع الحرب واستهداف السفارة الأميركية في «عوكر».. رسالة أم ماذا؟

الشرق الأوسط السعودية: اجتماع بين رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية و«حماس» لبحث هدنة غزة

الوطن السورية: تناولا باتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا عربية ودولية … الرئيس الأسد يبحث مع السوداني التعاون في المجالات الاقتصادية