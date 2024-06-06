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أسرار الصحف ليوم الخميس 6 حزيران 2024

6
JUNE
2024
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يقول خبراء في شؤون كيان الاحتلال إن انقسام النواب المؤيدين للحكومة إلى نصفين حول صفقة بايدن لا يطال بنود الصفقة بل أمر واحد هو الموقف من وقف الحرب وإضافة مؤيدي وقف الحرب من أنصار الحكومة الى معارضيها يعني أن الأغلبية في الكيان مع وقف الحرب الذي ينكر بنيامين نتنياهو التزامه به ويسعى لاتفاق يخلو من ذكره، ورغم تعهّد الرئيس الأميركي بتسويق الصفقة دون التزام إسرائيلي بوقف الحرب فإن تمسك حماس وقوى المقاومة بهذا الشرط سوف يفرض في نهاية المطاف الاختيار بين مواصلة حرب لا جدوى من استمرارها أو الاعتراف بفشلها وقبول التعهد بإنهائها دون تحقيق الأهداف.


خفايا

يقول خبراء عسكريون في كيان الاحتلال إن التصريحات التي أطلقها كل من بنيامين نتنياهو ووزير حربه ورئيس أركانه لم تقل بشنّ حرب على لبنان، بل بالاستعداد لفعل ذلك بينما الوقائع تقول إن حزب الله لا يقول بشنّ حرب، لكنه يفعل ذلك عملياً وإذا كان نتنياهو يتوقع أن تؤدي تصريحاته من كريات شمونة الى ردع حزب الله، فإن استهداف حرفيش وما نتج عنه كان جواب المقاومة الإسلامية بدلاً من تصريح مقابل تصريح. ويعتقد هؤلاء الخبراء أن قيادة الكيان السياسية والعسكرية أمعنت في الغرور وكثرة الحديث عن القوة العسكرية والقدرة على شن عدة حروب وتقديم اطمئنان وهميّ للمستوطنين كشف الواقع عسكه، وآن الأوان للاعتراف بالفشل والذهاب لوقف الحرب من أجل هدنة طويلة يُعاد خلالها ترتيب الأوراق سياسياً وعسكرياً.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تعاقدت مستشفيات كبرى مع شركات تحصيل الفواتير من المرضى، مما أعطى لهذه الشركات الفرصة للتلاعب، ومحاولات إضعاف تغطية المؤسسات الضامنة..

 

غمز
يشكو نواب من الجدالات البيزنطية في اجتماعات اللجان النيابية، وعدم القدرة على بت النقاط المدرجة على جدول أعمالها.

 


همس
ينقل مقرَّبون من بيئة معروفة عدم إسقاط احتمالات المغامرة الإسرائيلية جنوباً، أو توقُّع ضربات خاطفة مؤذية!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يسود انطباع لدى دبلوماسيين التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري في الفترة الأخيرة أنه صار أكثر توتراً نتيجة الضغوط المتقابلة التي يتعرض لها من محاوريه الأجانب وحليفه «حزب الله».

 

يقوم وزير سيادي بإخراج مستندات ووثائق من مبنى الوزارة مع أنّها تتعلق بصفقات شراء لوازم وعتاد لصالح أحد الأجهزة التابعة لوزارته.

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