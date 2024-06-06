«اسرائيل» قصفت ١٧ بلدة جنوبية بالفوسفور الابيض

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اتهمت منظمة هيومن رايس ووتش، «اسرائيل» باستخدام الفوسفور الابيض المتفجر جوا ٥ مرات بشكل غير قانوني فوق مناطق سكنية في جنوب لبنان، كما استخدمت القوات الإسرائيلية الفوسفور الابيض في ١٧ بلدة، واكدت المنظمة، ان استخدام اسرائيل للفوسفور الابيض على نطاق واسع يبرر الحاجة إلى قانون دولي أقوى بشأن الاسلحة الخارقة.

بالمقابل، واصل نتنياهو من كريات شمونة تهديداته واعلان جهوزيته لعملية قوية جدا وشاملة في الشمال، مؤكدا انه سيعيد الأمن الى الشمال بطريقة او اخرى، ومن يظن انه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيرا.