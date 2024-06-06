living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجيش يوقف «تصاريح البعريني»

6
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: أثارت وثيقة سرّية صادرة عن قائد الجيش العماد جوزيف عون، في 15 أيار الماضي، بلبلة في محافظة عكار، وتحديداً في منطقة جرد القيطع، إذ تطلب الوثيقة (تصنيف 30856/1) من أركان الجيش والقطع والوحدات التابعة لها ضبط بطاقات تسهيل مرور صادرة عن مكتب النائب وليد البعريني يطلب بموجبها تسهيل مهمة حاملها وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

 

وطلب عون توقيف حاملي البطاقات الصادرة عن مكتب البعريني في حال حيازتهم سلاحاً حربياً أو مرورهم بآلية غير قانونية. علماً أنه عُثر على مثل هذه البطاقات في حوزة نازحين سوريين.

 

يأتي هذا الإجراء في محاولة لضبط التفلّت الأمني وعمليات التهريب النشطة في أعالي جرد عكار، وتحديداً الخط الذي يربط محافظة عكار بمحافظة الهرمل، بدءاً من مشمش، مرجحين مروراً بالهرمل، وانتهاءً بمدينة القصر عند الحدود السورية.

 

ورداً على قرار الجيش، عمد عدد من رؤساء بلديات عكار الى تعليق لافتات دعم للبعريني تحت شعار «خادم الناس» على أوتوستراد المنية - عكار، وصدرت عشرات البيانات المتضامنة معه، رغم أن التعميم هو إجراء أمني لضبط التفلّت الأمني في المنطقة الحدودية التي تشهد عمليات إطلاق نار وسقوط قتلى بين حين وآخر نتيجة الخلافات بين المهرّبين من كلا الجانبين، وكان آخرها اغتيال عسكري من بلدة مشمش إثر مشاركته في مداهمة أمنية، وتوقيف شخص من آل الكك كان يعمد الى تهريب سوريين مقابل مبالغ مالية.


واستغربت فاعليات عكارية الحملة التي اعتبرت قيام الجيش بإجراء أمني «تحريضاً على النائب البعريني وتشهيراً به»، وسألت لماذا لم يبادر البعريني الى تصحيح الخلل القائم والتحقق من البطاقات غير القانونية التي يمنحها مكتبه من دون التحقق من حامليها، بدل اللجوء الى الشارع وطلب المساندة من البلديات. كما سألت كيف سيكون موقف رؤساء بلديات عكار في الأول من آب المقبل، يوم عيد الجيش، بعدما اعتادوا سياسة التملّق وتعليق اللافتات المهنّئة والمهلّلة!

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   