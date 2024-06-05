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مأساة تهزّ بعلبك… والد ترك طفلته في السيارة لساعات فأحرقتها حرارة الشمس وفارقت الحياة!

5
JUNE
2024
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في حادثة مروّعة هزّت مدينة بعلبك، لقيت طفلة لم تكمل الثلاث سنوات حتفها بعد أن تركها والدها من دون مراقبة داخل سيارته لساعات عدّة

بدأت تفاصيل الحادث عندما أوقف والد الطفلة أ. ا. ح” سيارته، بسبب نفاد الوقود، على أوتستراد تل الأبيض في بعلبك. وبدلاً من اصطحابها معه لإحضار الوقود، تركها نائمة في المقعد الخلفي للسيارة وأغلق النوافذ، وغادر وسط ارتفاع في درجات الحرارة.

وامتدّت فترة غياب الوالد لساعات طويلة، وقد تعرّضت الطفلة في هذا الوقت لدرجات حرارة مرتفعة وأشعة الشمس الحارقة، مما تسبب لها بحروق بالغة في جميع أنحاء جسدها.

وعندما عاد والد الطفلة، وجدها فاقدة للوعي، فهرع بها إلى مستشفى دار الحكمة المحلي، حيث لم تنجح محاولات إنقاذ حياتها.

وفي المعلومات أنّ الوالد، فلسطيني الجنسية، كان يقلّ طفلته إلى والدتها المطلقة عندما وقعت المأساة.

وقد أفيد أنّ الواد قد فرّ من المكان بعد علمه بموت ابنته، وهو من أصحاب السوابق وفي حقّه مذكرات توقيف جرائم مختلفة.

وتعمل الأجهزة الأمنية على تعقبه وتحديد مكانه للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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