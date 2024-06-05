living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ رسائل دامية ومجهولة للحضور الأميركي في لبنان...

5
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بالقنابل والرصاص، وُجهت – وبتأكيد المجهول حتى الساعة – رسائل لواشنطن من باب سفارتها في لبنان. والأجوبة، ستبقى غامضة إلى وقتٍ غير محدد.
أما عن الدوافع، فتبقى كثيرة. ولا شك أن الحرب وتداعياتها، توفر الفرصة الأكبر لحقن واستغلال المشاعر المعادية للأميركيين ودعمهم المطلق لإسرائيل، والإستفادة من هذا المشهد لتوجيه الرسائل السياسية المطلوبة. وهذا ما عانى منه لبنان تاريخياً، حيث تستعمل أرضه القوى والتنظيمات والأجهزة على اختلافها، صندوق بريد بحسب مصالحها وتوقيت أهدافها.

كالعادة، كانت الأجهزة بالمرصاد. فحصلت توقيفات تركزَّت خاصة في البقاعين الأوسط الغربي، لأشخاص مرتبطين بالمنفذ، صاحب الجنسية السورية. أما في ردود الفعل السياسية، فأجمعت كلها على الرفض، والإدانة، ومن أبرزها موقف التيار الوطني الحر الذي أكد رفض تحويل لبنان إلى صندوق بريد توجَّه عبره الرسائل.

وفي قطر، تواصلت اللقاءات التي تستضيفها الدوحة مع ممثلي قوى سياسية، واليوم الأربعاء كان موعد اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني والنائب علي حسن خليل، حيث تمَّ عرض آخر التطورات في الملف الرئاسي.

أما في الجنوب، فتواصلت العمليات العسكرية، وقد نفذ حزب الله عمليات قصف واستهداف بالمسيرات طالت نهاريا وشمال فلسطين المحتلة، بما في ذلك سلسلة قواعد عسكرية، في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر في المجتمع الإسرائيلي إزاء الوضع المتردي خاصة في الشمال. تزامناً،

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   