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فياض من البلمند: البطريرك يوحنا شدد على تغليب المصلحة الوطنية والتواصل لسد الفراغ في سدة الرئاسة الاولى

5
JUNE
2024
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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض في المقر البطريركي في البلمند رافقه مستشاره طوني ماروني.

وبعد اللقاء قال فياض: "تشرفت بلقاء البطريرك يوحنا العاشر وهو الاب والمرشد والداعم في كل الاوقات،كما وضعت البطريرك في اخر مستجدات زيارتنا إلى سوريا حيث استقبلنا رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ،وقد رحب سيدنا بهذه الزيارة مشيدا بالالتزام الموجود في الوزارة ومشددا على وجوب تحسين العلاقات مع سوريا ، واضاف فياض:" كما تطرقنا إلى معاناة الشعب الفلسطيني كما نتمنى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للاجرام الاسرائيلي".

وتابع :" شدد البطريرك يوحنا على تغليب المصلحة الوطنية على الشخصية والسعي للتواصل بين كافة الافرقاء اللبنانيين من أجل سد الفراغ الموجود في سدة الرئاسة والبحث على الإتفاق بين السياسيين من أجل مصلحة لبنان".

وردا على سؤال عن زيارته إلى سوريا وإذا قد تطرق مع الحكومة السورية لملف النازحين السوريين قال فياض:"  الحكومة السورية مستعدة للتعاون مع لبنان من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين كما أن السوريين قاموا بتسهيلات قضائية ولكن يجب تفعيل العلاقات بين لبنان وسوريا رسميا لتمكين عودة لو جزئية للنازحين وتطبيق القوانين اللبنانية ضمن إطار إحترام النازح السوري".

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