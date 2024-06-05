رئيس مجلس الوزراء القطري التقى علي حسن خليل وجرى إستعراض آخر التطورات في لبنان

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استقبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني النائب علي حسن خليل وجرى إستعراض آخر التطورات في لبنان ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما عقد النائب خليل لقاء مطولاً مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي جرى خلال عرض الأوضاع في جنوب لبنان و تطورات الوضع الداخلي اللبناني حيث أبدى الخليفي حرص قطر الدائم على مساعدة لبنان في المجالات كافة.

والتقى النائب خليل أيضاً عدداً من المسؤولين القطريين.