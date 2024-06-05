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قوى الأمن: توقيف شخص يقوم بترويج المواد المخدّرة في منطقة الضاحية

5
JUNE
2024
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أعلنت المديريّـة العامّـة لقوى الأمن الـدّاخلي، عن "توافر معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخص بترويج المواد المخدّرة في منطقة الضاحية على متن سيارة نوع "فولكس فاغن" لون أسود".

 
 

وذكرت المديرية، أنه "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1991، لبناني)".

وكشفت أنه "بتاريخ 27-5-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت احدى دوريات هذه الشعبة من القاء القبض عليه في محلة أوتوستراد السيد هادي بالجرم المشهود، بعد أن حاول الفرار من أمامها محاولا دهس أحد العناصر وإطلاق النار باتجاهها، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وتوقيفه، وبتفتيشه ضبط بحوزته ما يلي: 13 كيس نايلون مدوّن عليها "نت ملك" باللون الأخضر، 12 كيس نايلون مدوّن عليها "أجنبي" باللون الأخضر، 28 كيس نايلون مدوّن عليها "نت ملك" باللون البنفسجي وظرف مدوّن عليه " نت ملك" باللون البنفسجي، 6 أكياس نايلون مدوّن عليها "أجنبي" باللون الأحمر، 8 أكياس نايلون مدوّن عليها "باظ ملك" باللون الأزرق، 8 أكياس نايلون مدوّن عليها "رمل نت" باللون الاسود، 38 كيس نايلون مدوّن عليه "باظ ملك" باللون البني، 5 أكياس نايلون بداخلها مادة يرجح بأنها ماريجوانا، 11 ظرفًا بداخلها مادة حشيشة الكيف، مسدس حربي مع ممشط عائد له، ومبلغ مالي وهاتف خلوي يستعمله في عمليات الترويج".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على متن سيارة رباعية الدفع نوع "فولكس فاغن" لون اسود في المناطق التالية: طريق المطار، الكفاءات، حي السلم، المشرفية، الحدت، جسر صفير، اوتوستراد السيد هادي والطيونة".

 
 

وأكدت أنه "المقتضى القانوني أجري بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين"

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